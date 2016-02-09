محافظ المنيا يكرم لاعبى متحدى إعاقة مثلا مصر فى البطولة الإفريقية بالجزائر

كرم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اللاعبين أشرف أبو زيد ومحمد أنور، عقب مشاركتهما فى البطولة الإفريقية للكراسى المتحركة، التى أقيمت فى الجزائر 2015، ضمن منتخب مصر ، والحصول على المركز الرابع.

حضر التكريم مريم أسعد وكيل وزارة الشباب، ومحمد حسين خلف رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدى الإعاقة، ومنح المحافظ كل لاعب شهادة تقديرية ومكافأة قدرها 1000 جنيه، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمتحدى الإعاقة .

قال المحافظ، إن نجاح وتفوق اللاعبين يمثل نموذجاً مشرفاً أمام كافة أبناء المحافظة فى رفع راية الوطن خفاقة فى أكبر المسابقات العالمية والمحلية، مؤكدًا أن الأمل فى مستقبل مصر القادم بيد شبابها المتميز وتفوقهم وتشريف مصر فى المحافل الدولية، مشيراً إلى أن ما حققاه يُعد شرفًا لكافة الرياضيين المصريين، وأن المرحلة المقبلة تشهد طموحًا كبيرًا منهم.

ولفت إلى أن الدولة تضع فى مقدمة أولوياتها دعم مواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعى، لافتاً إلى أن الإعاقة لا تمثل مشكلة للفرد طالما لدية العزيمة والإرادة الكافية لتنمية قدراته الشخصية، مشيراً إلى أهمية دور المعاق فى المجتمع.

وطالب المحافظ بتدعيم دور الجمعيات الأهلية، فى تبنى العمل التطوعى، الذى يعد من المقومات الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدنى وتقديم الخدمات، والاهتمام بالأشخاص متحدى الإعاقة وتقديم سبل الدعم لهم.



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