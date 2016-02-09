160 ألف جنيه لتركيب 8 ألف كشاف و500 جلوب وتشجير مدرسة بساحل سليم

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ،على ضرورة استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة بمراكز المحافظة واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الاساسية في اطار العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال سامح عبد العليم محمود رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، انه تم تركيب أعمدة إنارة وتجميل لمداخل مدينة ساحل سليم بالاضافة الي إنارة وتشجير المدرسة الفكرية بقرية المطمر بتكلفة بلغت حوالي 160 ألف جنيه مشيرا الى قيام مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط باستكمال بعض المشروعات الخدمية للأهالي.

وأوضح سامح انه تم تركيب 8 الاف كشاف صوديوم وLED علي مستوي القري والمداخل بالمركز حيث تم تركيب 1000 كشاف علي الطريق السريع وبشارع الجمهورية وشارع مدرسة الزراعة بالإضافة إلي تركيب 750 كشاف داخل المدينة مضيفا انه تم أيضا تجميل المداخل والاهتمام بالشكل الجمالي بتكلفة بلغت حوالي 60 ألف جنيه موضحا انه جاري أيضا تركيب 500 جلوب بمداخل المدينة وعلي الكورنيش.

وأشار رئيس المدينة إلي انه تم عمل تشجير وأحواض وإنارة للمدرسة الفكرية بقرية المطمر وشراء بعض المعدات التي تحتاجها المدرسة بتكلفة بلغت حوالي 100 ألف جنيه بالاضافة الي تركيب وتشغيل المبردات والسخانات الخاصة بها والمتابعة المستمرة لصيانة أي أعطال قد تحدث.