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محافظ اسيوط:تشكيل لجنة لايجاد فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالشركات

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محافظ اسيوط:تشكيل لجنة لايجاد فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالشركات محافظ اسيوط:تشكيل لجنة لايجاد فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالشركات
اصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط قرار رقم 1619 لسنة 2016 بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة للعمل على ايجاد فرص عمل فعلية لذوى الاحتياجات الخاصة الغير عاملين بالتنسيق مع الشركات الخاصة والقطاعات المختلفة.

واشار محافظ اسيوط الى ان القرار تم بناء على مذكرة مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة وتضمن القرار تشكيل لجنة تضم فى عضويتها وكيل وزارة التنظيم والادارة ومدير مديرية الشئون الاجتماعية ومدير عام مركز المعلومات بالمحافظة ومدير ادارة تشغيل الشباب وممثلين عن جمعية المستثمرين والشركات الخاصة وجمعية عطاء بلا حدود وجمعية الخير والمركز التعليمى لنظم المعلومات بالقوات المسلحة وممثل الاعاقة بمجلس النواب.

وأضاف ياسر الدسوقي الى ان اللجنة المشكلة ستقوم بعرض تقاريرها بشأن نتائج اعمالها ومقترحاتها فور الانتهاء منها بهدف ايجاد فرص العمل المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة الغير عاملين ضمن نسبة 5% فى القطاعات الحكومية وذلك لتوفير سبل المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم وتمكينهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع.

وقال المحافظ ان اللجنة ستعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع امكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم استغلال مهاراتهم وكفائتهم في العمل.

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مصر 365

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