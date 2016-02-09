تركيا تنفى وجود استعدادات لدخول 150 ألف جندى لسوريا عبر أراضيها

نفت مصادر برئاسة الوزراء التركية أى خطط لدخول 150 ألف جندى إلى سوريا عبر الأراضى التركية للمشاركة فى عملية برية لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدة أن بعض وسائل الإعلام التركية نشرت هذه الأنباء العارية تماما عن الصحة.

وذكرت صحيفة "راديكال" التركية الثلاثاء، أن المصادر أكدت أن القواعد الجوية التركية مفتوحة لقوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش"، وفى نفس الوقت تقدم تركيا مختلف أنواع الدعم والتعاون لمحاربة داعش.

وكانت صحيفة "ينى شفق" المحافظة التركية ذات التوجه الإسلامى والموالية لحزب العدالة والتنمية قد زعمت بأن السعودية تخطط لإرسال 150 ألف جندى إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش عبر الاراضى التركية، ومن المقرر تشكيل مركز قيادة مشترك للعمليات العسكرية للقوات السعودية التى ستدخل شمالى سوريا عبر الأراضى التركية.

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