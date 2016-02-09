أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة التونسية: لن نشارك فى حرب "أطلسية" جديدة بليبيا

Google+ Print
الحكومة التونسية: لن نشارك فى حرب "أطلسية" جديدة بليبيا الحكومة التونسية: لن نشارك فى حرب "أطلسية" جديدة بليبيا

أكدت التونسية إنها أكملت استعداداتها العسكرية والأمنية والإنسانية الوقائية تحسبا لاندلاع حرب جديدة فى ليبيا، كاشفا أن حكومة بلاده تتابع جهودها مع الموفد الأممى فى ليبيا مارتن كوبلر ومع مختلف الأطراف الليبية والدولية المعنية بمستقبل السلام فى ليبيا بهدف تجنب سيناريو دفع ليبيا والمنطقة إلى حرب جديدة سوف تكون لها مضاعفات سلبية على الشعب الليبى وعلى الدول المجاورة وعلى رأسها تونس.

وقال الناطق باسم الحكومة التونسية الوزير المختص بشؤون البرلمان٬ خالد شوكت- فى حديث لصحيفة (الشرق الأوسط) الدولية فى طبعتها - أنه فى حالة تأكد سيناريو شن حرب أطلسية جديدة ضد "داعش" والإرهابيين فى ليبيا فإن السلطات التونسية قررت أن لا تشارك فيها حتى وإن كانت تحت مسمى "الحرب الدولية ضد داعش".

وأكد أنه بالرغم من أن تونس توشك على استكمال بناء جدار رملى عازل على حدودها مع ليبيا يمتد لنحو 200 كلم٬ فإن بلاده لن تعمد إلى إغلاق الحدود، وقال "سنرحب بكل الأشقاء الليبيين الذين قد تضطرهم ظروف الحرب إلى الفرار إلى بلدهم الثانى تونس"، فيما أكد أيضا وجود تهديدات إرهابية فى ظل الأوضاع المضطربة على الحدود مع ليبيا والجزائر، وقال "نواجهها بجدية.. لكن خيارنا دوما هو تحقيق معادلة التوازن بين حقنا فى حفظ الأمن بالاعتماد على جيشنا الوطنى مع التمسك بخيار الدبلوماسية الناعمة والحيادية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة".

وأضاف شوكت أن تونس لا تعانى من مشاكل كارثية، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة٬ وأشار إلى وجود نحو 8 مليارات دولار جاهزة للاستثمار "مؤجلة" بسبب، ما وصفها، بالتعطيلات والاضطرابات، وبشأن الاستقالات فى الحزب الحاكم٬ قال أن حزب الرئيس "نداء تونس" لن يموت..وإن الأزمة سيتم تجاوزها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن