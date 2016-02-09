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رئيس الوزراء من دبى: استعادة دور مصر عربيا ودوليا أحد أهم التحديات

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رئيس الوزراء من دبى: استعادة دور مصر عربيا ودوليا أحد أهم التحديات رئيس الوزراء من دبى: استعادة دور مصر عربيا ودوليا أحد أهم التحديات
قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن من أهم التحديات التى تواجه الآن هى التغلب على المشاكل الاقتصادية واستعادة دور مصر فى المنطقة عربيا وإقليميا ودوليا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة خاصة لـ"سكاى نيوز"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى، أن الفساد ليس هو الرشوة فقط، بل تعطيل المشروعات وعدم حل مسائل المستثمرين هو نوع من الفساد الذى يؤثرسلبا على الاقتصاد القومى، والحكومات المتعاقبة لم تعالج حالة البيروقراطية الموجودة فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعليم والصحة والخدمات هى من أهم الخدمات التى تسعى الدولة لتوفيرها للمواطن وبجودة عالية، مضيفًا: نسعى لتقديم خدمات نوعية للمواطن ضمن برنامج لثلاث سنوات.
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