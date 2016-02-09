وزيرة الهجرة:القبض على 4 من المتورطين فى دهس مصرى بالسعودية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه تم إلقاء القبض على 4 من المتورطين فى حادث دهس مواطن وليد حمدى السيد، مصرى يعمل بالسعودية إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم فى تصريحات صحفية، أنها أرسلت مندوباً من الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، للتواجد مع الجثمان فى المشرحة والعمل على تسهيل كافة الإجراءات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم الآن تشريح جثمان الضحية لضمان معاقبة الجناة وفقاً للتحقيقات الجارية فى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه تجرى الآن محاولة للتواصل مع أهل الضحية لتنسيق شحن الجثمان على نفقة الدولة.