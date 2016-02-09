عامل يذبح صديقه لمشاهدته صور شقيقته على هاتفه بالتجمع الخامس

أنهى عامل حياة صديقه طعنا بالسكين بعدما استدرجه فى منطقة صحراوية بالتجمع الخامس، بعدما شاهد المتهم صور شقيقته على هاتف صديقه المجنى عليه، حرر محضرا بالواقعة، وتولى المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان شاهد صورا لشقيقته فى هاتف صديقه المجنى عليه، وقرر الانتقام منه لشكه فى وجود علاقة بينهما.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم استدرج المجنى عليه، وطلب منه مقابلته فى منطقة التجمع الخامس، وأخرج السكين وطعنه طعنة نافذة فى عنقه وبطنه وفر هاربا، إلا أن رجال المباحث تمكنت من القبض عليه وتم إحالته للنيابة.

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