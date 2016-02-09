رئيس الوزراء من دبى: نسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطن البسيط

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بعض ملامح برنامج الحكومة المصرية المنتظر عرضه أمام البرلمان، مؤكدًا أن محور البرنامج هو المواطن محدود الدخل، وأن الحكومة ترغب فى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن خلال فترة زمنية وجيزة، لا تتعدى الثلاث سنوات.

وذكر رئيس الوزراء، خلال جلسة خاصة لـ"سكاى نيوز"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى، أنه أثناء عمليات الإصلاح يجب أن يكون هناك برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية ودعم المواطن البسيط ومحدود الدخل، بحيث يكون هناك توازن فى الإصلاح الاقتصادى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا: لدينا مشروع طموح وهو بناء مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير الصرف الصحى، الذى يغطى نحو 15% فقط من القرى، ونسعى خلال 3 سنوات لزيادتها لتصل إلى 50%.

وأكد رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى تحقيق المشروعات الكبرى وزيادة معدلات النمو، متابعًا: لا نستطيع أن نعمل بدون القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.