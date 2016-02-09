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ضبط كمية من الحشيش والعقاقير المخدرة في حملة أمنية بأسيوط

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ضبط كمية من الحشيش والعقاقير المخدرة في حملة أمنية بأسيوط ضبط كمية من الحشيش والعقاقير المخدرة في حملة أمنية بأسيوط


> تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 80 جرام حشيش و45 قرص مخدر في 3 قضايا مخدرات تنوعت ما بين الإتجار والتعاطى بديروط، وبندر أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «م. ج. ع» عاطل مقيم بندر ديروط، دائرة مركز ديروط، بحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن 30 جرام و5قرص مخدر بقصد التعاطى,و ضبط «م. ع. ق» عاطل مقيم غرب البلد دائرة قسم أول بحوزته عدد40قرص من العقاقير المخدرة ومبلغ مالي 45جنية بقصد الاتجار, وضبط «ع.ع.ع» صياد مقيم الوليديه ثان أسيوط، بحوزته 50جرام مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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