تعزيزات من القوات الأمريكية تتجه إلى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان

قال مسؤولون إن مئات اضافية من الجنود الأمريكيين في طريقهم إلى إقليم هلمند الأفغاني الذي تمزقه الاضطرابات لتعزيز قوات الأمن التي تواجه صعوبة في التصدي لهجمات طالبان المستمرة.

وبحسب رويترز قال الكولونيل مايكل لوهورن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بيان إن الجنود الذين يمثلون نواة القوة الجديدة سيوفرون مزيدا من الأمن وسيعملون كمستشارين للفرقة 215 في الجيش الأفغاني.

وتعاني قوات الأمن الأفغانية في اقليم هلمند الواقع في جنوب أفغانستان من فرار الجنود من صفوفها بشكل كبير وارتفاع عدد الضحايا والفساد ومشكلات في القيادة وشهدت فرق الجيش في الآونة الأخيرة تغيير أكثر من 90 جنرالا في عملية تغيير ضخمة.

وقال لوهورن “هذه عملية نشر مخططة لأفراد إضافيين لتعزيز حماية القوة لهيئة المستشارين الحالية ولتوفير مزيد من المستشارين للمساعدة في الجهود الجارية لاعادة تزويد الفرقة 215 بالجنود والعتاد وإعادة تدريبها.”

وقال مسؤولون سابقا إن عدد القوات الجديدة سيبلغ نحو 200 فرد ولكن لوهورن امتنع عن إعلان العدد على وجه الدقة قائلا إن التعزيزات ستكون “كبيرة.”

وأعلن التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في أفغانستان انتهاء مهمته القتالية في نهاية 2014 وقال لوهورن إن القوات الجديدة في هلمند ستكون هناك “لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة نظرائنا الأفغان وليس المشاركة في عمليات قتالية.”

ومازال نحو 9800 جندي أمريكي في أفغانستان ولكن الخطة المبدئية للرئيس الأمريكي باراك أوباما لسحب القوات بحلول 2017 ألغيت بالفعل ويطالب كبار القادة بزيادة تواجد القوات خمس سنوات أخرى على الأقل.

وكان هلمند أحد أدمى الاقاليم الأفغانية حيث قتل آلاف من القوات وأغلبها من البريطانيين والأمريكيين التي تقاتل هناك منذ أكثر من عشر سنوات بعد اسقاط التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة حكومة طالبان في 2001.