أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تقرير دولى: الأمراض المفاجئة تعرض الملايين للوفاة..منها "زيكا" و"الإيبولا"

Google+ Print
تقرير دولى: الأمراض المفاجئة تعرض الملايين للوفاة..منها "زيكا" و"الإيبولا" تقرير دولى: الأمراض المفاجئة تعرض الملايين للوفاة..منها "زيكا" و"الإيبولا"
كشف تقرير دولى أن تفشيا فيروسيا أخطر من إيبولا على مستوى العالم، أمر محتمل وحقيقى وربما ينجم عنه وفاة ملايين البشر، إذا لم يصبح العالم أفضل استعدادا للتعامل مع الظهور المفاجئ للأمراض وانتشارها.

جاء هذا فى تقرير أولى نشرته الأمم المتحدة، وأردته قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه فيما يسرع الخبراء للتعامل مع الانتشار السريع لفيروس "زيكا" فى أميركا اللاتينية، وهو الفيروس الذى ارتبط بآلاف من حالات المواليد الجدد، الذين أصيبوا بتشوهات خلقية فى الرأس وصغر حجم الدماغ.

وأشار التقرير إلى إمكانية مقتل 33 مليون نسمة فى غضون أقل من عام، إذا ما ظهرت أنفلونزا تنتقل بالهواء مباشرة، فقد تنتشر فى العواصم العالمية الرئيسية خلال 60 يوما، وطالب برفع ميزانية الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، إلى 300 مليون دولار.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت فى أواخر يناير الماضى عن قلقها الشديد من انتشار فيروس زيكا، الذى وصل إلى 23 بلدا حتى الآن، فيما أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة مارجريت تشان فى مؤتمر صحفى فى جنيف عن تشكيل لجنة طوارئ للنصح بشأن كيفية التعامل مع الفيروس.

وصدر التقرير الأولى عن لجنة خاصة بالعمل على الوقاية من الإصابة بالأوبئة، التى أمر الأمين العام للأمم المتحدة بتأسيسها فى أبريل 2015، مع انتشار فيروس إيبولا، الذى قتل 11 ألف شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365