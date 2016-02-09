تقرير دولى: الأمراض المفاجئة تعرض الملايين للوفاة..منها "زيكا" و"الإيبولا"

كشف تقرير دولى أن تفشيا فيروسيا أخطر من إيبولا على مستوى العالم، أمر محتمل وحقيقى وربما ينجم عنه وفاة ملايين البشر، إذا لم يصبح العالم أفضل استعدادا للتعامل مع الظهور المفاجئ للأمراض وانتشارها.

جاء هذا فى تقرير أولى نشرته الأمم المتحدة، وأردته قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه فيما يسرع الخبراء للتعامل مع الانتشار السريع لفيروس "زيكا" فى أميركا اللاتينية، وهو الفيروس الذى ارتبط بآلاف من حالات المواليد الجدد، الذين أصيبوا بتشوهات خلقية فى الرأس وصغر حجم الدماغ.

وأشار التقرير إلى إمكانية مقتل 33 مليون نسمة فى غضون أقل من عام، إذا ما ظهرت أنفلونزا تنتقل بالهواء مباشرة، فقد تنتشر فى العواصم العالمية الرئيسية خلال 60 يوما، وطالب برفع ميزانية الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، إلى 300 مليون دولار.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت فى أواخر يناير الماضى عن قلقها الشديد من انتشار فيروس زيكا، الذى وصل إلى 23 بلدا حتى الآن، فيما أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة مارجريت تشان فى مؤتمر صحفى فى جنيف عن تشكيل لجنة طوارئ للنصح بشأن كيفية التعامل مع الفيروس.

وصدر التقرير الأولى عن لجنة خاصة بالعمل على الوقاية من الإصابة بالأوبئة، التى أمر الأمين العام للأمم المتحدة بتأسيسها فى أبريل 2015، مع انتشار فيروس إيبولا، الذى قتل 11 ألف شخص.