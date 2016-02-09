تحليل #في_القمة – أيمن يونس: هكذا يفوز الزمالك على الأهلي

وضع المحلل الكروي ولاعب الزمالك السابق أيمن يونس تحليله لكيفية تغلب فريقه السابق على الأهلي متصدر الدوري بفارق 4 نقاط حتى الآن.

وهذا كان تحليل فيلسوف الكرة المصرية لـFilGoal.com..

"المباراة صعبة للغاية، الظروف بين الفريقين مختلفة فالزمالك قدم أسوأ عروضه أمام الإسماعيلي وخسر بهدف فيما قدم الاهلي أداء أكثر من رائع أمام إنبي وفاز بهدفين واستطاع التربع على قمة الدوري"

هذا يزيد من صعوبة المواجهة نظريا فقط، فرصة الأهلي أكبر ولكن مباريات القمة ليست خارج التوقعات ولكن هي مباريات مدربين قادرين على تحويل النتيجة وصناعة ظروف مختلفة".

"يجب على الجهاز الفني للزمالك احتواء اللاعبين والسعي لتقديم عرض طيب خلال المواجهة من اجل إسعاد الجماهير البيضاء التي لا ترغب في الخروج مبكرا من صراع الفوز بالدوري".

"يجب أيضا على الجهاز الفني التركيز علي التعامل النفسي مع اللاعبين بشكل كبير قبل المواجهة خصوصا أنه يجب عليهم دخول اللقاء أمام منافس جيد يمر بفترة انسجام تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي الذي استطاع تغيير شكل الـهلي وتغيير طريقة اللعب".

"هذا يؤدي للتفكير في أهمية مواجهة الخصم بشكل مفاجئ ويسبب الارتباك للمنافس".

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"المواهب دائما ما يكون لها دور خلال هذه المواجهات، وعليه يجب على الجهاز الفني للزمالك الاهتمام بشكل كبير بالثنائي أيمن حفني ومحمود كهربا حيث يعدان مفتاحا اللعب الابرز ويجب على الأخير استغلال جبهة أحمد فتحي في صناعة الفرص لزملائه حيث ستكون بينهما مباراة جانبية".

"ويجب على ميدو تأمين منطقة عمق الملعب الدفاعي عن طريق الثنائي إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق خصوصا ان هذة المنطقة هي التي سيتم فيها حسم نتيجة المباراة".

"على هذا الثنائي التعامل بشكل جيد مع الثلاثي جون أنطوي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي لتقديم أداء طيب وفي حالة السيطرة عليها بشكل مبكر سيعطي ثقة وأفضلية كبيرة اللاعبين خلال المواجهة في ظل غياب طارق حامد".

يمكن أن يختار الجهاز الفني إشراك معروف يوسف في وسط الملعب في بداية المباراة علي حساب أحد صناع ألعاب والاستفادة منه وفقا لظروف اللقاء".

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"مركز اللاعب الثالث في وسط الملعب هو المشكلة التي يجب على الجهاز الفني حلها ما بين الاعتماد علي معروف يوسف أو الدفع بصانع ألعاب والأقرب له هو مصطفي فتحي المتألق في الفترة الماضية".

"من الممكن أن يبقى شيكابالا وحمودي علي الدكة وفقا لظروف المباراة والاستفادة منهم في الاوقات الحاسمة".

"شخصيا أتمنى أن يبدأ الفريق بمعروف يوسف وبعد نصف ساعة يتم سحبه ونزول مصطفي فتحي فهو الشكل الامثل من وجهة نظري والوقت المناسب لإرباك الخصم".

لابد من الضغط المستمر على أخطر مفتاح في الأهلي وهو حسام غالي والذي يعتبر ملك اللمسة الواحدة، ومن الضروري عدم تركه يقوم باستلام الكرة بحرية وكذلك يجب مراقبة عبد الله السعيد القادر علي نقل الكرة سريعا وهو دور وسط الملعب الدفاعي".

"أما باسم مرسي مهاجم الفريق الوحيد فدوره هو التعامل مع دفاعات الاهلي بشكل جيد خصوصا أن رامي ربيعة يعد من افضل المدافعين في مصر ويجب علي باسم التحرك كثيرا لارهاقه هو وأحمد حجازي خصوصا أن هذه المباراة ستكون وسيلة لاستعادة بريقه ونجوميته بعد فترة خفوت".

"أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هو التماسك الدفاعي وهو أمر منتظر من علي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلبة والتعامل بشكل جيد مع لاعبي الاهلي خلف أحمد الشناوي الحارس الامثل".