في_القمة - تشكيل الزمالك المتوقع.. توفيق ظهير.. عمر في الوسط.. شيكابالا احتياطيا

مازال أحمد حسام ميدو في حيرة من أمره بسبب غياب طارق حامد عن الزمالك في لقاء القمة الثلاثاء ضد الأهلي على استاد برج العرب.

فيبدو أن خسارته أمام الإسماعيلي ستجبره على تغيير وسط الملعب.

وعلم FilGoal.com أن ميدو ينوي الدفع بعمر جابر في وسط الملعب ليجاور الثنائي معروف يوسف وإبراهيم عبد الخالق على أن يعود أحمد توفيق لمركز الظهير الأيمن.

وسيعيد ميدو المهاجم باسم مرسي للتشكيل الأساسي بعدما لعب بإيمانويل مايوكا أمام الدراويش منذ البداية.

وسيجلس مصطفى فتحي على الدكة بجوار محمود شيكابالا على أن يكون ثلاثي الهجوم هو أيمن حفني ومحمود كهربا ومرسي.

وسيكون التشكيل على النحو التالي.

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - عمر جابر - معروف يوسف

الهجوم: كهربا - مرسي - حفني