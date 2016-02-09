في_القمة – السولية في قائمة الأهلي للزمالك.. والشيخ ونجيب خارجها

أعلن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في مباراة القمة أمام الزمالك بالجولة الـ17 بالدوري الممتاز.

ويعود كل من ماليك إيفونا وصالح جمعة للقائمة بعد فترة إصابة أبعدتهما عن المباريات الماضية، فيما يدخل عمرو السولية القائمة لأول مرة.

وضمت القائمة 19 لاعب هم..

حراس المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل

الدفاع: رامي ربيعة وأحمد فتحى وأحمد حجازي وصبري رحيل وسعد سمير وحسين السيد ومحمد هاني

الوسط: حسام غالي وحسام عاشور ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وصالح جمعة وعمرو السولية.

الهجوم: جون أنطوى وعمرو جمال وماليك ايفونا

ويستبعد المدير الفني أحد اللاعبين الـ19 قبل المباراة.

وأقام الأهلي مرانا خاصا صباح اليوم الثلاثاء تحت إشراف المدرب جمال السيد ومدرب الحراس طارق سليمان للاعبين المستبعدين من قائمة مباراة القمة.

وتم استبعاد كل من مسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي.

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