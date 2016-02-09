أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: إطالة الأمل فى الحياة بصحة جيدة عن طريق قتل الخلايا الشائخة

Google+ Print
دراسة: إطالة الأمل فى الحياة بصحة جيدة عن طريق قتل الخلايا الشائخة دراسة: إطالة الأمل فى الحياة بصحة جيدة عن طريق قتل الخلايا الشائخة
توصلت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة البروفسور جان فان دورسن، إلى إطالة الأمل فى الحياة للفأر بنسبة 30%، عن طريق تنظيف جسمه من الخلايا التى شاخت ووهنت، ولم يعد لديها القدرة على الانقسام، كما تمكنوا من استبعاد بعض الأمراض المرتبطة بالسن وبالتالى زيادة الأمل فى الحياة مع صحة جيدة.

ووجد الباحثون التابعون لجامعة روشستر بنيويورك علاقة بين الخلايا الشائخة، وبعض تأثيرها على الشيخوخه وقد استخدم الفريق مجموعة من القوارض المعدلة جينيا، وقام بإنتاج أنزيم فى الخلايا الشائخة، حيث يمكن تنشيطها عن طريق حقنها بمنتج محفز يجدد هذه الخلايا، فعاشت هذه القوارض مدة أطول بحوالى سنتين عن الآخرين ولكن فى منتصف الحياة تم حقنهم بهذا الأنزيم مرتين فى الأسبوع حتى يطول أملهم فى الحياة والنتيجة الخيالية هى ليست فقط طول الحياة، وإنما أيضا العودة للشباب ففى 22 شهرا تظهر الفئران فى صحة أفضل ونشاط وقدرة على التحرك ولا يعانون من المياه البيضاء والكاتاركت وكذلك أمراض القلب والكلى وهى الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وتأخير السرطان حيث إن الخلايا غير القادرة على الانقسام تلعب دورا هاما فى الوقاية من بعض السرطانات.

الجدير بالذكر أن الخلايا الشائخة لا يمكن استبعادها من بعض الأعضاء مثل الكبد والقولون والخلايا الليمفاوية خلال المناعة الدفاعية والقوة العضلية والذاكرة تظل غير متغيرة، كما أن الشباب والشيخوخة وطول الحياة لا تعتمد فقط على مرور الزمن ولكن لنشاط الجسم والبيئة من حوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365