دراسة: الشاى يقوى العظام ويحمى من الكسور بنسبة 30%

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن شرب الشاى له فائدة كبيرة على صحة العظام، فهو يساعد على تقويتها والوقاية من الإصابة بالكسور، بينها كسور عظام الفخذ.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة فليندرز، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن تناول ثلاثة أكواب فقط من الشاى يوميا ترتبط بحماية الإنسان من كسور العظام بنسبة تصل إلى 30%.

وتشير الأبحاث العالمية إلى أن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض هشاشة العظام، وفى الولايات المتحدة وأوروبا، تعانى 30% من النساء فى فترة ما بعد سن اليأس من المرض، بينهن 40% على الأقل عرضة للإصابة بكسر فى العظام فى حياتهن نتيجة لذلك، بينما تبلغ فرص تعرض الرجال المسنين للكسور 30%.

وفى إطار الدراسة، تابع الباحثون نحو ألف و200 امرأة مسنة لمدة 10 سنوات، وسألوهن بشكل منتظم عن نظامهن الغذائى لاسيما فيما يتعلق بكميات الشاى التى يستهلكونها، وخلال هذه الفترة، عانت 288 امرأة منهن من كسور فى العظام، بينها 129 حالة كسور فى عظم الفخذ.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتى كن يتناولن 3 أكواب من الشاى على الأقل يوميا قلت لديهن فرص الإصابة بالكسور بنسبة 30% مقارنة بمن استهلكن كميات أقل أو لم يتناولن الشاى على الإطلاق.

ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة فى الشاى تقوى العظام من خلال تسريع بناء خلايا العظام الجديدة وتبطئ فى الوقت نفسه تآكل الخلايا الموجودة.

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