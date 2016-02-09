15مارس.. الحكم في دعوى حظر «نساء ضد الانقلاب»

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الدعوى المُطالبة بحظر حركة “نساء ضد الانقلاب”، والتي تتزعمها إسراء الطويل، المحبوسة حاليًا احتياطيًا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 15 مارس للحكم.

و أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، وقدم مستندات للمحكمة تحتوي على صفحة المتهمة إسراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتمنى تنفيذ عملية انتحارية ضد الشرطة والجيش، وصور للتظاهرات التي تنظمها أعضاء حركة “نساء ضد الانقلاب”.

وطالب مقيم الدعوى بوقف نشاطها وحظرها، والقبض على كل من يشارك أو ينتمي لتلك الحركة.