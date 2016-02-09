ريال مدريد قد يفقد مدافعه أمام بلباو وروما

(إفي): سيخضغ البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لفحوصات طبية الثلاثاء لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها أمس أمام غرناطة في الليجا.

وكان اللاعب أنهى المواجهة التي فاز بها فريقه بهدفين لواحد بصعوبة وهو يشعر بآلام في الكتف ويوجد قلق من خطورة الأمر لأنه رحل عن ملعب لوس كارمينيس معقل النادي الاندلسي وكتفه ملفوف بضمادات، وفقا لصحيفة (آس).

وربما يتعلق الأمر بخلع في الكتف وهي نفس الإصابة التي تعرض لها زميله في الفريق، سيرخيو راموس منذ عدة شهور.

وتشير كل المؤشرات إلى أن مارسيلو ربما سيغيب عن مواجهة أثلتيك بلباو السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي سيجبر المدير الفني زين الدين زيدان على تغيير التشكيل، في حين يخشى أن يمتد الغياب لمواجهة روما بدوري الأبطال الأوروبي في 17 من الشهر الجاري.