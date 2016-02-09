أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: عقدي مع ريال مدريد ينتهي في 2018.. سنرى بعد ذلك ماذا سيحدث

Google+ Print
رونالدو: عقدي مع ريال مدريد ينتهي في 2018.. سنرى بعد ذلك ماذا سيحدث رونالدو: عقدي مع ريال مدريد ينتهي في 2018.. سنرى بعد ذلك ماذا سيحدث

(إفي): لم يحسم مهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، مستقبله مع النادي الأبيض بعد 2018 ، مصرحا بأن عقده مستمر مع الفريق الملكي لعامين وبعدها "سنرى المستقبل لاحقا".

وصرح "الدون" من مسرح جويا بمدريد خلال تسلمه جائزة "بيتشيتشي" المقدمة من صحيفة (ماركا) الرياضية كأفضل هداف في الليجا خلال الموسم الماضي "يتبقى لي عامان في العقد، وبعدها سنرى بشأن مستقبلي. هذا هو العقد الذي أملكه الآن".

وأضاف "هذه الليجا تنافسية للغاية، وتضم لاعبين كبار وقوة كبيرة، ولهذا فشرف لي التواجد هنا وأن أترك بصمتي، التي كانت جيدة للغاية".

وأضاف "الآن ما ينبغي المحاولة لفعله هو الفوز بالألقاب ودوري الأبطال مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع