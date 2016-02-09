رونالدو: عقدي مع ريال مدريد ينتهي في 2018.. سنرى بعد ذلك ماذا سيحدث

(إفي): لم يحسم مهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، مستقبله مع النادي الأبيض بعد 2018 ، مصرحا بأن عقده مستمر مع الفريق الملكي لعامين وبعدها "سنرى المستقبل لاحقا".

وصرح "الدون" من مسرح جويا بمدريد خلال تسلمه جائزة "بيتشيتشي" المقدمة من صحيفة (ماركا) الرياضية كأفضل هداف في الليجا خلال الموسم الماضي "يتبقى لي عامان في العقد، وبعدها سنرى بشأن مستقبلي. هذا هو العقد الذي أملكه الآن".

وأضاف "هذه الليجا تنافسية للغاية، وتضم لاعبين كبار وقوة كبيرة، ولهذا فشرف لي التواجد هنا وأن أترك بصمتي، التي كانت جيدة للغاية".

وأضاف "الآن ما ينبغي المحاولة لفعله هو الفوز بالألقاب ودوري الأبطال مرة أخرى".