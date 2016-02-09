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راموس يتسلم جائزة ' اللاعب الأكثر قيمة في منتخب إسبانيا '

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راموس يتسلم جائزة ' اللاعب الأكثر قيمة في منتخب إسبانيا ' راموس يتسلم جائزة ' اللاعب الأكثر قيمة في منتخب إسبانيا '

نال سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا جائزة اللاعب الأكثر قيمة في صفوف الأخير التي تمنحها صحيفة ماركا.

وأعرب راموس عن ثقته في إمكانية الفوز ببطولة أمم أوروبا التي ستقام الصيف القادم في فرنسا، مشيرا إلى رغبة لاعبي في "مواصلة الفوز"، داعيا إياهم إلى ضرورة الإيمان بالقدرة على حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال راموس:"أمم أوروبا ستكون الثالثة التي أخوضها، عشت اثنتين، ولكني لا أستطيع أن أعيش على الماضي، ينبغي أن نكون مؤمنين بالقدرة على الفوز. لدينا فريق رائع بعد حدوث تغيير في الجيل ونريد مواصلة الفوز، ولكن لا ينبغي الحديث كثيرا خارج الملعب بل داخله".

وتسلم اللاعب، المولود في إشبيلية، جائزة "لويس أراجونيس" التي تمنحها صحيفة (ماركا)، للاعب الأكثر قيمة داخل المنتخب الإسباني.

وأضاف المدافع الدولي "من الرائع دائما الفوز بجوائز على المستوى الفردي، ولكن هذه الجائزة لها طعم خاص لأنها تحمل اسم أراجونيس. كان مدربا ساهم في تعليمي الكثير، واحدا من أكثر المدربين الذين أكن لها الاحترام وراهن علي منذ كنت طفلا".

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