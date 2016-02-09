رانييري يكشف.. كيف قاد ليستر سيتي لقمة الدوري الإنجليزي

تحدث كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي عن كيفية إعداده للفريق بداية الموسم الحالي الذي يتربع فيه الذئاب على قمة الترتيب بعد انقضاء 25 جولة.

ويتصدر ليستر بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنام وأرسنال في مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد بعد صعوده للدوري الممتاز مطلع الموسم الماضي 2014-2015.

وكشف رانييري عن الأسلوب الخططي والتدريبي الذي يتبعه مع اللاعبين في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.

فقال مدرب تشيلسي السابق:"عندما تحدثت معهم أدركت خوفهم من التكتيك الإيطالي".

وأضاف "بالنسبة لمدرب إيطالي فإن كرة القدم تعني التحكم في المباراة عن طريق الالتزام التام بتعليمات وخطط المدير الفني. عندما تحدثت كثيرا عن كرة القدم لم يكونوا مقتنعين ولا أنا أيضا".

وأردف "قلت لهم أثق فيكم وسأتحدث قليلا عن التكتيكات، بالنسبة لي ما يهم هو ركضهم بأقوى شكل ممكن مثلما تابعتهم في نهاية الموسم الماضي".

وتابع "أبنائي يتدربون كثيرا لكن ليس مرات عديدة، في إنجلترا المباريات تكون ذات ندية كبيرة تحتاج إلى الكثير من الطاقة، اللاعب يحتاج دائما للتعافي".

وأتم "أحرص دائما على إراحتهم على الأقل يومين أسبوعيا، هذا هو الاتفاق بيني وبينهم منذ بداية الموسم".