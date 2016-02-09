كلوب: لا أطلب مراقبة الخصم ' حتى إذا دخل المرحاض '

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أنه لن يقوم بمراقبة ديميتري باييت لاعب وست هام يونايتد خصمه في لقاء الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل الريدز ضيفا على المطارق في لقاء الإعادة بدور الـ32 من المسابقة الأعرق في إنجلترا بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي في ملعب أنفيلد رود.

ويأمل ليفربول في تجاوز وست هام ليضرب موعدا مع بلاكبرن روفرز الذي سيقابل الفائز من الفريقين في دور الـ16 يوم 21 فبراير المقبل.

وقال المدرب الألماني للصحفيين:"لا يوجد لاعب بفريقي سأكلفه بمراقبة الخصم وأقول له اتبعه حتى لو دخل المرحاض".

وأضاف "من خلال تفهمي لكرة القدم لا يتوجب علينا فقط إيجاد حل لباييت، نسعى لمنع التمريرات له".

وأتم "نحن نلعب كرتنا بغض النظر عن قدرته على حسم المباريات إذا سنحت له الفرصة".