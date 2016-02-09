القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من الإعدام فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 7هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية ومطلوبين لدى التحقيق، بينهم هارب من الإعدام فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "محيسن. س. م" 32 سنة عاطل مقيم الأحواض ــ دائرة قسم القنطرة شرق المطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1273 لسنة 2009 قسم القنطرة شرق والمقضى فيها بالإعدام شنقاً بتهمة "قتل عمد" والمتهم "عادل .ا. م" 30 سنة عاطل مقيم شارع الدستور ــ دائرة مركز القنطرة غرب المطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4970 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات" والمتهم "رمضان .إ .م" 30 سنة عاطل مقيم عزبة أبو نصر الله ــ دائرة مركز أبوصوير المطلوب لتنفيذ عليه فى الجناية رقم 7586 لسنة 2012 مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم "محمد .ص .ع" 39 سنة عاطل مقيم رفح ــ شمال سيناء المطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1647 لسنة 2013 قسم القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "ياسر. س .إ" 32 سنة عاطل مقيم المنايف ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 262 لسنة 2016 إدارى مركز أبوصوير بتهمة "حريق" والمتهم "ناصر. ى. م" 23 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6172 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم "محمد. ص. ش" 24 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3065 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "عاهة مستديمة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.