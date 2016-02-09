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ضبط ربع كيلو هيروين فى منزل عاطل فى التل الكبير بالإسماعيلية

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ضبط ربع كيلو هيروين فى منزل عاطل فى التل الكبير بالإسماعيلية ضبط ربع كيلو هيروين فى منزل عاطل فى التل الكبير بالإسماعيلية
تمكنت مباحث التل الكبير فى الإسماعيلية من ضبط ربع كيلو هيروين فى منزل عاطل.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "هشام .ع . ح" 28 سنة عاطل مقيم المجاهدين العرب ـــ دائرة مركز التل الكبير بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم إعداد مأمورية استهدفت المتحرى عنه بمسكنه، حيث تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن تم ضبط قالب حجرى كبير الحجم من مخدر الهيروين يزن حوالى (250 جراما).

تم التحفظ على المضبوطات، وجارى القبض على المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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