اتهام أرملة قيادى جهادى فى قضية مقتل رهينة أمريكية فى سوريا

>وجه القضاء الأمريكى التهمة الى ارملة القيادى الكبير فى تنظيم داعش ابو سياف الاثنين بالضلوع فى مقتل الرهينة الأمريكية كايلا مولر التى كانت تعمل فى المجال الانسانى العام الماضى فى حلب.

واتهمت نسرين اسعد ابراهيم بحر العبيدى المعروفة باسم ام سياف بالتآمر لتقديم الدعم للمتطرفين واحتجاز كايلا مولر ونساء اخريات فى منازل ابو سياف حيث اغتصب زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادى الفتاة الأمريكية مرارا وتكرارا.

واقرت نسرين اسعد ابراهيم بان البغدادى كان "يملك" مولر اثناء احتجازها فى منازل ابو سياف موضحة ان "الامتلاك" يوازى الاستعباد، بحسب ما افاد مدعون فدراليون أمريكيون.

وخطفت مولر فى حلب، كبرى مدن شمال سوريا، فى اغسطس 2013، واحتجزها تنظيم داعش رهينة الى ان قضت فى مطلع فبراير فيما كانت فى الـ26 من العمر. وفى حين يؤكد التنظيم الجهادى انها قتلت فى غارة شنتها طائرات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن فان الولايات المتحدة تنفى ذلك ولكن من دون ان توضح ملابسات مقتلها، وقتل أبو سياف فى مايو 2015 فى عملية كومندوس اميركية نادرة داخل مدينة حلب، واعتقلت زوجته فى العملية كما أنقذت القوات الأمريكية فتاة ايزيدية.

وجاء فى شكوى قدمت الى محكمة فرجينيا ان مولر "تعرضت اثناء احتجازها لاعتداءات جنسية من البغدادى الذى ارغمها على ممارسة الجنس معه".