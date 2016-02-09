أحمد عسيرى: جاهزون للحرب البرية ضد داعش بسوريا بمشاركة 21 دولة

أكد العميد ركن أحمد عسيرى٬ المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودى٬ جاهزية السعودية للحرب البرية ضد داعش فى سوريا، وكانت الرياض اعلنت قبل ايام استعدادها للمشاركة بقوات برية لمكافحة تنظيم داعش فى سوريا٬ فى إطار التحالف الدولى لمحاربة هذا التنظيم الإرهابى .

وقال عسيرى٬ فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها هنا، إن السعودية لم تعلن عن رغبتها فى المشاركة فى أى عمليات برية قد يتفق التحالف الدولى ضد «داعش» على تنفيذها فى سوريا إلا وعندها الرغبة الجادة فى هزيمة التنظيم الإرهابى وهى فى كامل جاهزيتها.

وأشارت الصحيفة الى ان هذا التأكيد السعودى جاء عشية انعقاد مؤتمر وزراء دفاع الدول المشاركة فى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب المقرر عقده فى بروكسل فى وقت لاحق اليوم.

وكشف عسيرى من ناحية أخرى، عن أن السعودية ستجرى تمرين "رعد الشمال"٬ وهو تمرين عسكرى كبير٬ بمشاركة 21 دولة عربية وإسلامية٬ حيث كان مرتبا له منذ فترة٬ ويهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل المعلومات والعمل بالتنسيق بين الدول المشاركة فى التمرين٬ والاستفادة من خبرات الدول المشاركة٬ وستكون هناك مراكز قيادة عسكرية مشتركة.

وأضاف "عندما تشعر الدول المشاركة أن هناك عملا منسقا ومترابطا٬ ستكون نتائج التمرين إيجابية"٬ وتابع "لدينا نماذج على الواقع من التحالف العربى فى اليمن٬ حيث تسير عملياته بشكل ممتاز وبإيجابية.

وذكر العميد عسيرى أن تنظيم تمارين عسكرية تشارك فيها 21 دولة ليس بالأمر السهل٬ الأمر الذى يدل على أن البنية التحتية فى السعودية من الموانئ والمطارات والطرقات هى فى أفضل حالاتها٬ إذ إن السعودية كانت لها تجربة سابقة إبان حرب تحرير الكويت فى ٬1990 إذ استضافت على أراضيها 33 دولة٬ كما سبق أن نفذت السعودية تمرين «سيف عبد الله»٬ وكان بحجم التمرين الجديد «رعد الشمال» والقوة نفسها.

وأكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى٬ أن المملكة تصدت لنحو 20 صاروخا باليستيا٬ أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن باتجاه الأراضى السعودية٬ منها ما سقط فى الأراضى اليمنية قبل وصوله للمناطق الجنوبية فى السعودية٬ وبعضها اعترضته قوات الدفاع الجوى الملكى السعودي٬ فيما سقط عدد منها فى مناطق صحراوية٬ وقال: «اعترضنا ثمانية صواريخ فى الأجواء٬ وتم تدمير أكثر من 98 فى المائة من منصات الإطلاق داخل اليمن.