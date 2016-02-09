السعودية تعترض صاروخ سكود أطلق من اليمن

>أعلن التحالف العربى الذى يقاتل المتمردين الحوثيين اليمنيين ان الدفاع الجوى السعودى اعترض الثلاثاء صاروخ سكود اطلق من اليمن ودمره، غداة تدمير صاروخ مماثل.

وقال الناطق باسم التحالف العربى العميد احمد عسيرى لوكالة فرانس برس ان شظايا الصاروخ سقطت فى محافظة جازان الحدودية من دون تسجيل اصابات فى السعودية.

وقال ان المتمردين الحوثيين اطلقوا الصاروخ من صنعاء عاصمة اليمن، وكان المتحدث اعلن الاثنين اعتراض صاروخ سكود اطلق باكرا فى الصباح على مدينة خميس مشيط فى جنوب السعودية حيث تقع قاعدة عسكرية مهمة.

ونشرت القوات السعودية على حدودها مع اليمن صواريخ باتريوت سمحت باعتراض صواريخ سكود التى يطلقها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من قوات الجيش التى بقيت موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

وتفيد بيانات نشرتها وكالة الانباء السعودية ان اكثر من تسعين شخصا من مدنيين وعسكريين قتلوا بقذائف اطلقت من اليمن على جنوب المملكة منذ بدء التحالف العربى الذى تقوده الرياض فى مارس 2015 عملياته العسكرية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.