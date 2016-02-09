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«الداخلية» تحتفل بمرور 30عامًا على المركز الأفريقي لدراسات منع الجريمة

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«الداخلية» تحتفل بمرور 30عامًا على المركز الأفريقي لدراسات منع الجريمة «الداخلية» تحتفل بمرور 30عامًا على المركز الأفريقي لدراسات منع الجريمة

وزير الداخلية

شهد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، فاعليات الاحتفال بمرور 30 عامًا على إنشاء المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة بمركز بحوث الشرطة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأكد اللواء عمرو الأعصر، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في كلمة له خلال الاحتفال، الذي حضره رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، وقيادات وزارة الداخلية وعدد من ضباط القوات المسلحة، وعدد من السفراء والملحقين العسكرين الأفارقة، أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إنشاء المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة بمركز بحوث الشرطة، يأتي هذا تجسيدًا للتعاون بين وأشقائها من كافة الدول الأفريقية.

وأضاف أن إنشاء المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة بمركز بحوث الشرطة جاء كنتاج لتوصيات المؤتمر الأفريقي الأول لبحوث ودراسات ومنع الجريمة، والذي عقد بأكاديمية الشرطة في الفترة من 29 نوفمبر إلي 6 ديسمبر 1985.

وتابع اللواء الأعصر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، يوجه باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتدربين الأفارقة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الأجهزة الأمنية المصرية والأجهزة الأمنية بكافة الدول الأفريقية.

وأشار إلي أن المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة بمركز بحوث الشرطة، نجح منذ إنشائه عام 1986 وحتى الآن في تدريب 6924 من الكوادر الأمنية بـ 49 دولة أفريقية على مدى 30 عاما، في العديد من المجالات منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وحماية الشخصيات الهامة، والأمن الجنائي، وحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المرأة.

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