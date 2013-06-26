انطلاق الدورة الـ28 لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون بالأردن

بحضور كاظم الساهر وعاصي الحلاني وكارول سماحة ونانسي عجرم ونجوى كرم وعزة بلبع وريما خشيش والشاعر أحمد فؤاد نجم

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة 28 لمهرجان جرش للثقافة والفنون في المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأثرية بعمان، وذلك بعد أن أوقد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور شعلة المهرجان، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن اللجنة حرصت على استمرار النهج والشمولية التي بدأتها منذ عودة المهرجان عام 2011 لإثراء برنامج المهرجان، حيث أعدت برنامجا غنيا بالأدب والمسرح والغناء وعروضا أردنية وعربية وعالمية وأسواقا للمنتجات الشعبية الجرشية.

وأضاف بلتاجي: "لن يغيب عنا ونحن نبدأ أعمال مهرجان هذا العام ما يدور حولنا من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية صعبة، ما جعلنا نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار عند اعتماد نوعية وخطاب المشاركات الوطنية والعربية والدولية".

ويشارك في المهرجان هذا العام فنانون أردنيون وعرب؛ منهم كاظم الساهر وعاصي الحلاني وكارول سماحة ونهاوند ورامي شفيق وأحمد عبندة ونانسي عجرم ونجوى كرم وأيمن زبيب ودينا حايك وديانا كرزون وسماح بسام وأسامة جبور، إضافة إلى فرقة العاشقين من فلسطين ونادي الجيل للتراث الشركسي.

كما يشارك باليه شهرزاد من المركز الوطني للثقافة والفنون، والفرقة الهاشمية للإنشاد، وليلة أردنية يشارك فيها الفنان إبراهيم خليفة والفنانة سهير عودة والفنانة

عزة بلبع، وفرقة بساطة من مصر، وفرقة الرواد والفنان أيمن تيسير من الأردن، وفيوليت سلامة من فلسطين، والفنانة ريما خشيش من لبنان، وفرقة ابن عربي من المغرب، وعرض تانجو وفلامنكو من إسبانيا والأرجنتين.

ويشارك في الأمسيات الثقافية 40 شاعرا من بينهم الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، وعشرة مفكرين ونقاد عرب، ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى السادس من الشهر المقبل ندوات وحوارات فكرية.