ضبط خطيب بالإسكندرية استولى على 750 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط خطيب بالأوقاف استولى على 750 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من "محمد. ا" 34 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وعدد 5 آخرين ضد "عصام. ا" 51 سنة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، مقيم دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى عدد 2 قضية "تبديد"، منهما القضية جنح قسم الدخيلة غيابياً بالحبس لمدة سنتين لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "مائة وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه" بعد إيهامهم بقدرته على تعينهم فى وظائف حكومية بزعم تعدد علاقاته ببعض المسئولين بالدولة، إلا أنه لم يفى بوعده، وتهرب من رد المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بإيهام المجنى عليهم بقبول تعينهم فى وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، وإمعاناً منه فى إثبات مصداقيته قام بمنح بعضهم مبلغ وقدرة 500 جنيه مدعياً أنه راتب شهرى، والتزوير فى استمارات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، وأثبت فيها على خلاف الحقيقة تلك المهنة، واستغل طبيعة عمله وقام بمهرها ببصمة أختام وزارة الأوقاف، وتقديمها لمصلحة الأحوال المدنية، واستخراج بطاقة الرقم القومى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بالنصب والاحتيال على المُبلغين وآخرين، وعددهم 45 شخصا "جارى تحديدهم"، وأنه تحصل منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها سبعمائة وخمسون ألف جنيه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة.