توفير فرص تدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم، الفنى مارك وينج الملحق الثقافى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بينهما فى مجال التعليم.

أكد الهلالى على ضرورة اهتمام الجانب الأمريكى بتدريب معلمى اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية، ودعمهم فنياً من خلال إيفاد خبراء ومدربين متخصصين، وكذلك تدريب معلمى العلوم والرياضيات بالمدارس الرسمية.

وأضاف الشربينى، فى بيان صحفى اليوم أنه سيتم اشتراك الجهات المعنية فى الوزارة فى اختيار جميع من يتم ترشيحهم للسفر إلى الولايات المتحدة سواء من المعلمين أو الطلاب من خلال برامج التعاون التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، كما أكد أيضاً على ضرورة التعاون فى تنظيم وعمل الإعلانات عن هذه البرامج.

من جانبه أكد وينج ، أن السفارة الأمريكية تحرص على تنمية العلاقات والتعاون مع وزارة التربية والتعليم خاصة في مجال إرسال بعثات المعلمين المصريين إلي الولايات المتحدة.