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«MBC»: إعلان برنامج «الحلم» لا يسىء لفقراء مصر

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«MBC»: إعلان برنامج «الحلم» لا يسىء لفقراء مصر «MBC»: إعلان برنامج «الحلم» لا يسىء لفقراء مصر

لقطة من الإعلان يظهر بها الأغا

نفى المتحدِّث الرسمي باسم “مجموعة MBC” مـازن حايك مسئولية الإعلامى مصطفى الأغا عن الإعلان الترويجى لمسابقة  «الحلم»، مؤكدًا عدم صحة الإاهامات الموجهه له بالإساءة للفقراء ومحدودي الدخل، كما روج البعض لذلك.

وقال حايك، المسألة تتعلّق بترويج إعلاني يهدف إلى إبراز التناقض الشديد في المجتمع بين الفقر الشديد والثراء الفاحش، ونفّذ بطريقة إبداعية واعتمد المبالغة لإيصال الرسالة.

ووضع حايك المنتقدين في خانتين إحداهما انتقدت بحرص ونية صافية، والثانية انتقدت وتنتقد القناة منهجياً في كل ما تفعله!

ويأتى رد “حايك ” تعقيبا على الاتهامات التى تطارد الإعلان، حيث يظهر “الأغا”، وهو يمر ببعض المناطق الشعبية ،ويدخل بعض المنازل الفقيرة في ، معلنًا عن جائزة مسابقته والتي قدرها 2 مليون دولار، وهو ما يجعل من حوله من العمال والشباب الجالسين في المقاهي والسيدات كبار السن والمتسولين يتهافتون عليه ويمشون خلفه!

ويؤكّد المقدم خلال الإعلان  أن المسابقة سوف تغير مجرى حياة المتسولين، وتبدل حالهم من الفقر إلى الغـنى، وهو ما اعتبره يسيء للشعب المصري ويظهره كـ “شحّات”.

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