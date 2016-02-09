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ضبط 1642 مخالفة مرورية و9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 1642 مخالفة مرورية و9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 1642 مخالفة مرورية و9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 85 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1642 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

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