إخلاء سبيل المتهمين الـ7 فى واقعة مصحة الإدمان غير المرخصة بـ"شبرامنت"

قررت نيابة مركز الجيزة، إخلاء سبيل المتهمين الـ7 من العاملين بمصحة لعلاج الإدمان غير المرخصة بمنطقة شبرامنت بالجيزة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بإدارة مصحة غير مرخصة وانتحال صفة والنصب، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا فيلا بمنطقة شبرامنت بالجيزة وحولوها لمصحة لعلاج الإدمان، ووصل عدد مرضاهم فى الفترة الأخيرة إلى 20 شخصا تم ضبطهم أثناء مداهمة المكان، وأنهم لم يستعينوا بأى مشرفين متخصصين من حملة الشهادات الطبية، التى تؤهلهم لعلاج المرضى.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المدمنين الذين اتخذوا من المصحة مكاناً للعلاج، والذين أفادوا فى أقوالهم، أنهم بعد معاناة طويلة مع الإدمان ورغبتهم فى التخلص منه لجأوا إلى كثير من الأطباء وأدلهم البعض على طريق تلك المصحة، فتوجهوا إليها وتعاقدوا مع القائمين عليها، الذين تولوا علاجهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أنها غير مرخصة وتعمل بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الآداب بالجيزة، تفيد اتخاذ عدد من الأشخاص فيلا بمنطقة شبرا منت التابعة لمركز أبو النمرس، وتحويلها إلى مركز لعلاج الإدمان، وتبين من التحريات أن المركز غير مرخص، وأن القائمين عليه غير مؤهلين لعلاج المرضى، وتم تحرير محضر بالواقعة.