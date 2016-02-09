مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الاسرائيلي

جدد مستوطنون متطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تحرسها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلي .

وقال شاهد عيان من الأقصي إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، فيما تصدي لهم المصلون والمرابطون وأجبروهم على الخروج من باحات الأقصي وهو ما حدث.

واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان على البوابات الرئيسية للأقصى واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم إلى المسجد، في حين تواصل منع أكثر من ستين سيدة وفتاة وطالبة من الدخول إلى الأقصى للشهر الخامس على التوالي بعد إدراجهن في قائمة أطلقت عليها شرطة الاحتلال “القائمة السوداء” كعقاب لهن بسبب المشاركة في هتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

أ ش أ