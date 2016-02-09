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قوات الأمن في هونج كونج تطلق طلقات تحذيرية بعد اشتباكات دامية

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قوات الأمن في هونج كونج تطلق طلقات تحذيرية بعد اشتباكات دامية قوات الأمن في هونج كونج تطلق طلقات تحذيرية بعد اشتباكات دامية

احتجاج في هونج كونج

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج يوم الثلاثاء طلقات تحذيرية خلال احتجاجات غاضبة نشبت حين حاولت السلطات إزالة أكشاك أُقيمت بشكل غير مشروع في الشوارع بمناسبة احتفالات السنة القمرية الجديدة في أسوأ أعمال عنف منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2014.

واقتلع المحتجون حجارة الأرصفة ليقذفوا بها رجال الشرطة بينما انتزع آخرون لوحات الإشارات وأشعلوا النار في صناديق القمامة في حي مونج كوك القريب من الميناء.

وبحسب رويترز قالت متحدثة باسم الشرطة إن 48 من الشرطة أصيبوا في الاشتباكات. وعرض تلفزيون هونج كونج لقطات لضباط شرطة وهم يتعرضون للضرب بالحجارة والقضبان.

وذكرت المتحدثة أنه تم اعتقال 24 محتجا. وقالت الشرطة إنها أطلقت طلقتين تحذيريتين في الهواء واستخدمت الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود.

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