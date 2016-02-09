بدء المؤتمر الدولي العلمي الخامس لاتحاد الإحصائيين العرب

نظم اتحاد الإحصائيين العرب، منذ قليل، المؤتمر الدولي العلمي الخامس لاتحاد الإحصائيين العرب، بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحمل المؤتمر عنوان “دور الإحصاء في معالجة الأزمات”، والذي سيمتد على مدار يومين متتاليين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشارك بالمؤتمر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وذكر السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن إقامة المؤتمر بمصر هذا العام، يأتي للتأكيد على دورها الاقتصادي، في تقديم ما يمكن لمساعدة الأقطار العربية في معالجة أزماتها.

وأضاف “الربيع”، منوهًا إلى مشاركة عدد كبير من المنظمات العربية والأجنبية، ومنظمات الأمم المتحدة بفاعليات المؤتمر الدولي العلمي لاتحاد الإحصائيين العرب.

المراسل – عُمر شوقي