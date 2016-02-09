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نائب وزير الإسكان ومحافظ السويس يشهدان قرعة لمرحلة الثانية لأهالى عزبة الصفيح

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نائب وزير الإسكان ومحافظ السويس يشهدان قرعة لمرحلة الثانية لأهالى عزبة الصفيح نائب وزير الإسكان ومحافظ السويس يشهدان قرعة لمرحلة الثانية لأهالى عزبة الصفيح
شهد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، فعاليات إجراء القرعة العلنية السكنية للمرحلة الثانية لـ72 وحدة سكنية، لتسكين أهالى منطقة عزبة الصفيح، حيث تم تسكين المستفيدين بالمرحلة الأولى لـ49 وحدة سكنية.

وقال الدكتور أحمد عادل درويش، فى بيان له، أن المشروع يهدف إلى تسكين أهالى مناطق اليهودية، وعزبة الصفيح بحي الأربعين، مشيراً إلى أن هذه المناطق تصنف ضمن مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، حيث إن أغلب مبانيها مبنية بمخلفات مواد البناء والأسقف الخشبية، موضحاً أن إجمالي تكلفة المشروع 38.2 مليون جنيه، يساهم صندوق تطوير المناطق العشوائية بمبلغ 33.3 مليون جنيه منها.

كما وجه نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، بسرعة نقل سكان منطقة ورش السكة الحديد بحي الأربعين الى الوحدات المتبقية من مشروع اليهودية، حيث أن أغلب مبانيها مبنية بمخلفات مواد البناء والأسقف الخشبية، وتندرج أيضاً تحت درجة الخطورة الرابعة، موضحاً أن غالبية المساكن تفتقر للحيازة، حيث إن الأراضي تابعة لهيئة سكك حديد .

وعقب اجراء القرعة، تفقد كل من الدكتور أحمد عادل درويش واللواء أحمد الهياتمي، منطقة أبو سيال للتعرف على طبيعة مشكلات المنطقة، والتواصل مع الأهالى.

وأكد نائب وزير الإسكان، خلال تفقدة منطقة أبو سيال، أن هناك رغبة حقيقية من قبل الوزارة للتعامل مع المناطق العشوائية حسب أولويات كل محافظة، مؤكدا على ضرورة العمل على خطة تطوير متكاملة تراعى الجانب الاجتماعى للسكان.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن محافظة السويس تحتوى على 5 مناطق عشوائية بمساحة 239 فداناً، بها حوالى 1135 وحدة سكنية يقطنها حوالى 4540 نسمة، وهى: عزبة الصفيح، ومناطق اليهودية، وورش السكة الحديد، بحي الأربعين، وعرب الدبور، والاتكة، بحي عتاقة.

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مصر 365

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