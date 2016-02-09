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الأرصاد: الحرارة ترتفع 3 درجات بدءا من الخميس وأمطار حتى نهاية الأسبوع

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الأرصاد: الحرارة ترتفع 3 درجات بدءا من الخميس وأمطار حتى نهاية الأسبوع الأرصاد: الحرارة ترتفع 3 درجات بدءا من الخميس وأمطار حتى نهاية الأسبوع
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا بدءا من يوم الخميس المقبل بمعدل يصل إلى 3 درجات .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الطقس سيكون غدا الأربعاء بارد شمالا معتدل على القاهرة شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار شمالا وعلى وسط سيناء حتى نهاية الأسبوع .

جدير بالذكر، أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس بارد شمالا حتى القاهرة، معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.


>حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/2/2016 فى مصر و الدول العربية

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