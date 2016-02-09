كوستاريكا ترفض منع الحمل والإجهاض للنساء الحوامل المصابات بـ"زيكا"

رفض وزير الصحة فى كوستاريكا فيرناندو لوركا كاسترو تشجيع الإجهاض للنساء الحوامل المصابات بفيروس زيكا، وبالتالى رفض طلب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجهاض الآمن للنساء المصابات بزيكا.

ووفقا لصحيفة اسيبرنسا المكسيكية قال وزير الصحة الكوستاريكى "الإجهاض العلاجى المشرع فى البلاد لابد من وجود خطر على الأم، وليست فى حالة الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس".

وأكد كاسترو "لا يوجد أى دليل قاطع على أن زيكا يتسبب فى مرض صغر الرأس حتى الآن"، وقال "أنا أبنى آرائى وتوصياتى على الأدلة، وفى كوستاريكا لا يمكن أن يوصى الأزواج إلى الامتناع عن الحمل، وكيف أنا أذهب وأوصى بالإجهاض؟.

وفى فبراير أصدر مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا يدعو البلدان التى تعانى من وباء زيكا لتزويد النساء بالخدمات والمعلومات الصحة الجنسية والإنجابية بينها الإجهاض الآمن".

وبدأ انتشار الفيروس فى البرازيل ومن ثم انتشر فى أمريكا اللاتينية، ثم العالم، وأشارت بعض التقارير إلى وجود علاقة بين فيروس زيكا وحالات الأطفال الذين يولدون مع صغر الرأس.

وقال وزير الصحة أن "مجموعة من المواطنين فى السلفادور وبنما وكولومبيا وتشيلى والبرازيل أيضا تحدثوا بقوة ضد مقترحات الإجهاض."

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