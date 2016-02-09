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رودجرز: رفضت 5 أندية منذ رحيلي عن ليفربول

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رودجرز: رفضت 5 أندية منذ رحيلي عن ليفربول رودجرز: رفضت 5 أندية منذ رحيلي عن ليفربول

كشف برندان رودجرز مدرب ليفربول السابق عن رفضه لخمسة عروض تدريبية منذ رحيله عن الريدز أكتوبر الماضي.

وأقال ليفربول المدرب الأيرلندي الشمالي بسبب تردي النتائج قبل أن يسند المهمة للألماني يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق.

ويقضي صاحب الـ43 عاما حاليا فترة راحة على أن يعود للتدريب مع بداية الموسم المقبل.

وقال رودجرز لقناة بي إن سبورتس:"عرض علي تدريب 5 أندية أحترمها جميعا لكنني شعرت بحاجتي للراحة نوعا ما، فعالم الكرة مليء بالإثارة والندية".

وأضاف "لا أمانع التدريب خارج إنجلترا، فالأمر يتعلق بالمكان الذي أستطيع فيه صناعة الفارق، وظيفة تثير اهتمامي".

وأتم "ليس بالضرورة أن يكون ناديا كبيرا، فالأمر يتعلق بإيجاد الفرصة المناسبة".

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