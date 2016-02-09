محافظ الفيوم يُحيل موظفين للنيابة الإدارية لانتحالهما صفة شباب خريجين

أحال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، موظفين للنيابة الإدارية لصرفهما مبالغ مالية بصفتهما من شباب الخريجين بالمخالفة للقانون.

وكان كل من جمال عبد العزيز إبراهيم وعبد الله جابر محمود قد قاما بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق من موازنة مشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز كبدل نقدى يُصرف عن حصتهما فى اسطوانات الغاز كشباب خريجين على الرغم من كونهما موظفين عموميين، وفور عرض الأمر على المحافظ قام بإحالة الأمر للنيابة الإدارية لإعمال القانون ورد المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

وقد تبين من خلال فحص التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة أن المواطن جمال عبد العزيز إبراهيم قد حصل على حصة من اسطوانات الغاز كشباب خريجين وقام بصرف بدل نقدى عنها بإجمالى مبلغ 64,560 ألف جنيه عن الفترة من 29/9/2012 وحتى 18/6/2014 وهو يعمل بإدارة طامية التعليمية فى ذات الفترة، كما قام المواطن عبد الله جابر محمود بصرف حصة من اسطوانات الغاز كشباب خريجين وقام بصرف بدل نقدى عنها بإجمالى مبلغ 64,440 ألف جنيه عن الفترة من 29/9/2012 وحتى 17/6/2014 بدون وجه حق، وهو يعمل بهيئة مياه الشرب فى ذات الفترة، مما يعتبر تزويرا فى حقيقة الأمر واذدواجا فى الصرف مما يُعد مخالفا للقانون.

وفى ذات السياق أصدر المحافظ تكليفاته للجهات المعنية بمخاطبة كل الجهات والهيئات ذات الصلة للتأكد من عدم قيام أى شخص سواء من شباب الخريجين أو أصحاب التفويضات أو التريسكلات من قيامه بالعمل فى أحد الوظائف سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العامة بخلاف عمله بالمشروع، حيث يعد ذلك جمعا بين وظيفتين واذدواجية فى الصرف مما يخالف القانون.

وأكد المحافظ أن محاربة الفساد على رأس أولوياته ولا تهاون فى حق الدولة وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على المال العام دون وجه حق.