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سقوط صاحب محل متهرب من سداد 57 مليون جنيه قيمة مصنوعات مهربة بالدرب الأحمر

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سقوط صاحب محل متهرب من سداد 57 مليون جنيه قيمة مصنوعات مهربة بالدرب الأحمر سقوط صاحب محل متهرب من سداد 57 مليون جنيه قيمة مصنوعات مهربة بالدرب الأحمر
نجحت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب شركة بحوزته 4 آلاف و776 زوج مصنوعات جلدية "أحذية – شباشب" مهربة جمركيا ومجهولة المصدر، ومتهرب من سداد 57 مليونا و566 ألف جنيه رسوم على البضاعة بالجمارك، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل ومخزن أحذية بنطاق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية والأحذية ذات منشأ أجنبى مهربة جمركيا وخالية من سدد الرسوم المستحقة عليها .

وقام اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات بمداهمة المحل والمخزن المتحرى عنهما.

وأسفر ذلك عن ضبط مالكه، و4776 زوج مصنوعات جلدية، وقدرت قيمة البضاعة المهربة من الرسوم 57 مليونا و566 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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مصر 365

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