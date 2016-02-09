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ضبط سيارة محملة بطن ونصف أنشوجة مملحة فاسدة فى الإسماعيلية

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ضبط سيارة محملة بطن ونصف أنشوجة مملحة فاسدة فى الإسماعيلية ضبط سيارة محملة بطن ونصف أنشوجة مملحة فاسدة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث ، من ضبط سيارة محملة بطن ونصف "أنشوجة مملحة" فاسدة فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما، من ضبط السيارة رقم "4963 ط د ب" قيادة "السيد.ا.ب"، 33 سنة سائق مقيم دمياط مركز شطا، محملة بكمية من الأسماك المملحة "أنشوجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى "طن ونصف".

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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