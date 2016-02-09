محلب يصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الهامة

وصل إلى مطار الأقصر الدولي صباح اليوم، الإثنين، المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعىت القومية والاستراتيجية للقيام بجولة ميدانية يتفقد خلالها عدد من المشروعات الهامة.

وكان في استقبال محلب بالمطار محافظ الأقصر، محمد بدر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتوجه محلب فور وصوله إلى مدينة طيبة شمال الأقصر لزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام.

ومن المقرر أن يتفقد محلب برفقة محافظ الأقصر عدد من المشروعات الهامة بمختلف مناطق المحافظة، منها طريق الكباش الذي بربط بين معبدي الأقصر والكرنك، والمقترحات الخاصة بإقامة أول دار للأوبرا، وقاعة اجتماعات دولية بالمدينة، بجانب متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن إسنا وأرمنت وبقية مدن المحافظة، والتي تصل تكلفتها إلى مليار و427 مليون جنيه.