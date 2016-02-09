تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بـ«الشروق» باستثمارات 1.13مليار جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء من 648 وحدةً سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق، نهاية فبراير الجاري، فضلًأ عن 3144 وحدة أخرى، يبدأ تنفيذها خلال الشهر الجاري.

وقال “مدبولي” إنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، إضافةً إلى عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بمدينة الشروق خلال العام المالي الحالي، والعامين الماليين الماضيين بلغ حوالي 1.13 مليار جنيه.

كما قال المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: إنه يجري تطوير ورفع كفاءة 251 عمارة بإسكان محدودي الدخل، بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأضاف “بهجت” أن تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 140 عمارة بإسكان محدودي الدخل، بتكلفة 11 مليون جنيه.

وقال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه يجري تنفيذ 5 مشروعات، لتطوير ورفع كفاءة الطرق، بتكلفة 145 مليون جنيه، كما سيتم طرح 12 مشروعًا آخر، بتكلفة 100 مليون جنيه، إضافةً إلى الانتهاء من 12 مشروعًا لتطوير ورفع كفاءة الطرق، بتكلفة 140 مليون جنيه.

وأضاف “زكريا” أن تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 4 مداخل للمدينة على طريقي الإسماعيلية والسويس، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 ميادين مهمة داخل المدينة.