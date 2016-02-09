صور| رغم عدائه لأمريكا.. زعيم كوريا الشمالية يستخدم حاسب «apple» صناعة أمريكية

ترجمة: محمد صلاح الدين

يستخدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حاسب آلي من طراز “آبل” صناعة أمريكية.

وقالت صحيفة “تشوسون إلبو” الكورية الجنوبية في نسختها الكورية إن الصور التي التقطت للزعيم الكوري الشمالي ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة رودونج الناطقة باسم حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم أثناء توقيعه على الموافقة على إجراء التجربة الصاروخية الأخيرة مطلع فبراير الجاري، وتجربة القنبلة الهيدروجينية يناير الماضي، والتجربة النووية في عام 2013 .

وأضافت الصحيفة أن تحليلات أظهرت أن جهاز الحاسب الذي ظهر على مكتب كيم هو صناعة ما بين عامي 2009-2012.