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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بسوهاج‎

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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بسوهاج‎ ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بسوهاج‎

أرشيفية

قامت حملة من قسم شرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بسوهاج وإدارة مراقبة الأغذية وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، استهدفت أماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم بدائرة المحافظة وأسفرت عن ضبط المدعو «م ر»، 28 سنة، المدير المسئول عن أحد المطاعم الكائنه بدائرة قسم ثان سوهاج، ويقيم شارع النيل، دائرة قسم أول سوهاج.

وتم ضبط عدد 1 طبق مدون عليه «لحمه مفرومة»، يزن واحد كجم، منتهي الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمي، وعدد «15» كجم لحوم بلدية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وعدد 32 كيس لحوم بلدية، زنة الواحد كيلو ونصف، غير مدون عليه أية بيانات، ومذبوح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 924 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016، وجاري العرض على النيابة العامة.

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