ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى دمنهور

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة (أسلوب المفتاح المصطنع) متخذين من المحافظة والمحافظات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية بالإشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من " م.م.ع. " عاطل ، " ش.م.ش. " مندوب مبيعات ، " ح.ع.م. " تاجر ، " م.ش.ع. " عاطل (هارب) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث وبمواجهتهم اعترافوا بقيام المتهم (الأول والرابع ) بسرقة السيارات وإخفائها طرف المتهم الثالث وقيام المتهم الثانى بالتفاوض مع المجنى عليهم وابتزازهم نظير إعادة السيارات لهم وتقسيم المبالغ المالية فيما بينهم.

تم ضبط السيارتين الأولى والثانية بإرشادهم كما تم ضبط سيارة بدون لوحات ماركة متسوبيشى نقل رصاصى اللون (مطموسة الشاسية والموتور )، السيارة رقم 228778 ملاكى بحيرة ماركة دايو لانوس سوداء اللون (مطموسة الشاسية والموتور) جارى فحصهما، وتحررت المحاضر أرقام 30، 34، 35 35 أحوال قسم دمنهور.